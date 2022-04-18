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Trader nedir, ne iş yapar? Trader kime denir, nasıl olunur?

18.04.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trader, kendileri için işlem yapabilen ya da bir şirket adına da al sat emirleri verebilen kişilerdir. Trader olmak için sayısal alanda bir bölümden mezun olmak ya da deneyimli bir trader'in yanında yetişmek gerekir. Trader'ların piyasadaki hareketleri yakından takip etmeleri çok önemlidir. Böylece doğru zamanda doğru adımlar atabilir, tereddüt etmeden al sat emirleri verebilirler.

Trader nedir, ne iş yapar? Trader kime denir, nasıl olunur?

İçindekiler

  • Trader Nedir?
  • Trader Nasıl Olunur?
  • Trader Ne İş Yapar?
  • Trade işlemi nasıl yapılır?

Yatırımcılar çeşitli yatırımlar yapmak için borsa, bitcoin, döviz ve altın işlemleri ile ilgilenir ve bu alım satım işlemlerinden para kazanır. Bazıları bu işi hobi olarak yaparken bazıları meslek olarak yapar.

Trader Nedir?

Borsada mesleki olarak faaliyet gösteren kişilere trader adı verilir. Trader olabilmenin ilk şartı borsayı iyi bilmek ve piyasayı yakından takip etmektir. Ayrıca iyi derecede matematik ve ekonomi bilgisine sahip olmaları da gerekir.

Trader olmak için herhangi bir eğitim verilmediğinden bu alanda çalışmak isteyen kişilerin kendisini geliştirmesi çok önemlidir. Bu noktada da üniversitelerin belirli bölümlerinde yüksek lisans eğitimi almak, kişilere önemli katkı sağlar.

Trader Nasıl Olunur?

Trader, borsada finansal işlemler yapan kişilere denir. Trader, hisse senedi, kağıt ve tahvil alarak al sat işlemi yapan tacir olarak da tanımlanır. Trader'lar şirketleri ve piyasaları güncel olarak takip ederek, doğru yerden alım ve satım yapar, böylelikle kar elde etmeyi hedeflerler. Trader'lar kendi hesaplarına çalışabilecekleri gibi herhangi bir şirket adına da çalışmalar yürütebilir. Traderlar, sadece borsada değil forex'te de işlem yapabilirler.

Trader olmak için özel olarak verilen bir eğitim yoktur. Yalnız, yüksek lisans eğitimlerini finans, iktisat ya da bankacılık alanında tamamlayan kişiler bu alanda daha çok görülür. Trader olmak için borsayı bilmek ve piyasaları yakından takip etmek gerekir. Diğer bir yandan kendini bu iş kolunda ispatlamış ve iyi yetiştirmiş kişilerden yararlanarak zamanla profesyonel olarak trader olmak da mümkündür.

Bu meslekte yer almanın bir diğer yolu da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun verdiği lisans belgesine sahip olmaktır. SPK tarafından açılan sınavlara girip geçerli puan almak yeterlidir. Yabancı piyasaları daha iyi takip etmek için iyi derecede yabancı dil bilgisine de sahip olmak gerekir. İnsanlarla güçlü iletişimler kurabilmek de bu mesleğin olmazsa olmazlarındandır. Piyasa ile ilgili programlara hakim olmak da önemlidir.

Trader Ne İş Yapar?

  • Trader finansal piyasalarda alım ve satım işlemi yapan kişidir.
  • Para kazanmayı ya da para kazandırmayı amaçlarlar.
  • Aktif piyasaları canlı takip ederler. Doğru zamanda alım ve satım işlemleri gerçekleştirirler.
  • İnsanlarla iletişim halinde kalır, fikir alışverişi yaparlar.
  • Risk yönetimi için gerekli grafikleri inceler ve buna göre hareket ederler.
    • Yatırımcılarına piyasalar hakkında bilgilendirme yaparlar.

Trade işlemi nasıl yapılır?

Trade, İngilizce bir kelime olup kısaca ticaret işlemi, al-sat ve takas anlamına gelir. Trade işlemleri kısa vadeli kazanç sağlamayı amaçlar. Finans piyasalarında, borsada ve yatırım platformlarında gerçekleştirilebilir. Bunun için al-sat işlemi yapılması gerekir. Gün içinde bir hissenin, kripto paranın ya da finansal başka bir değerin yükseleceğini tahmin edip almak ve sonra yükselince satmak trade işlemdir.

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