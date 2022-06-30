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Trend analizi nedir? Trend analizi nasıl yapılır, yorumlanır?

30.06.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trend analizi, satın alınmak istenen değerin üzerinde yapılan inceleme yöntemidir. Şirketler, varlığın yıllar içerisindeki değerini gözlemler. Trend analizi sayesinde, varlığın ederi ve yaptığı hareketler grafik üzerinde gözlenir. Bu sayede varlığın hareketleri tahmin edilerek, avantajlı satın alma noktası oluşturulur. Trend analizi, varlığın başlangıç noktasından itibaren dikkate alındığı için diğer analiz türlerine göre sıkça tercih edilir.

Trend analizi nedir? Trend analizi nasıl yapılır, yorumlanır?

İçindekiler

Trend analizi yorumu yaparken varlığın tüm iniş ve çıkış noktaları belirlenir. Belirlenen noktalar sayesinde, grafik üzerindeki destek ve direnç noktaları bulunur. Böylece varlığın alıcılar tarafından değerlenmeye ve değer kaybetmeye başladığı noktalar anlaşılır. Geniş zamanlı bir inceleme yöntemi olduğu için doğruluk oranı oldukça yüksektir.

Grafik üzerinde oluşan tepeler, dipler trend analizi sonucu net bir şekilde görülebilir. Çoğu yatırımcı tarafından sıkça kullanıldığı için piyasa yapıcıların da gözdesidir. Bazı durumlarda trend analizi yapan yatırımcıları yanıltmak için çeşitli düşüşler veya çıkışlar yapılabilir. Trend yön analizi ve incelemesi kolay olsa da farklı senaryolarda yorumlaması zor olabilir. Çünkü çeşitli haberler, olaylar veya krizler varlığın yönünde değişiklikler oluşturabilir.

Trend analizi nasıl yorumlanır?

Trend analizi yorumu yaparken grafikler ve trend yüzdesi kullanılır. Şirketler senelik olarak trend yüzdesi oluşturur ve bunun sonucunda mali kalemlerini test eder. Bilanço oluşturmak için kullanılan en etkili yöntemler arasında yer alır. Trend yüzdesi hesabı yaparken, yıla ait tutar 100 kabul edilerek başlanır. Cari yıl rakamı ve baz alınan yıl rakamı birbirine bölünerek sonucunda 100 ile çarpılır. Bu işlemlerin sonucunda ortaya çıkan değer trend yüzdesi olur. Şirketler, her yıla ait trend yüzdesi oluşturarak bir tablo içerisinde birleştirir. Seneler boyunca gerçekleşen hareketler, kazanç ve kayıp durumları en kısa şekilde belirlenmiş olur. Ardından yapılan son hesaplar, tablolar üzerine aktarılarak inceleme kolaylığı sağlanır. Şirketlerin oluşturduğu bilanço trend analizi, anlatılan işlemlerin sonucunda oluşturulur. Her sene sonunda yapılan hesaplar, bir önceki senelere eklenerek bütün bir şekilde incelenir.

Trend analizi nasıl yapılır?

Oluşturulan trend yüzdesi, senelik olarak formül haline getirilir. Formül sonucu oluşturulan değerler, grafik üzerine aktarılır. Dikkat edilmesi gereken trend analizi özellikleri arasında, grafik çizgileri yer alır. Trend analizi çizgileri belirlenirken, en çok temas eden noktalar ile destek ve direnç noktaları oluşturulur. Ayrıca oluşturulan trend yüzdeleri de grafikler ile birleştirilerek kolayca incelenebilir. Trend analizi özellikleri maddeler ile incelenirse, 5 madde ile özetlenebilir.

  • Varlığın geçmiş hareketlerini baz alarak, gelecekte yapabileceği hareketlerin tahmin edilmesinde kullanılır.
  • Satın alınmak istenen varlığın gerçek değerinin belirlenmesinde kullanılır.
  • Trend analizi ile oluşan 3 farklı türün farkına varılabilir. (Boğa, ayı ve yatay trend)
  • Trend çizgileri sayesinde destek, direnç, tepe ve dip noktaları belirlenir.
  • Tek negatif özelliği olarak, %100 doğruluk payının bulunmadığı söylenebilir. Piyasa yapıcılar tarafından da kullanıldığı için tecrübesiz yatırımcıları piyasaya sokmak için kullanılabilir.

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