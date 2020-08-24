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  4. TÜPRAŞ, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu? 24 Ağustos 2020 enerji kaynağı hisseleri fiyatları! BIST canlı borsa hisse senetleri!

TÜPRAŞ, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu? 24 Ağustos 2020 enerji kaynağı hisseleri fiyatları! BIST canlı borsa hisse senetleri!

BORSA HABERLERİ  | 24.08.2020 07:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın a.ıkladığı müjdenin ardından TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji kaynaklarının hisse senetlerinde hareketlenmeler oldu. Karadeniz'de bulunduğu açıklanan ve 20 yıl Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayacak olan enerji kaynağı, enerji hisselerinin fiyatlarını hareketlendirdi. Peki TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu? İşte 24 Ağustos 2020 pazartesi canlı TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri fiyatları!

TÜPRAŞ, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu? 24 Ağustos 2020 enerji kaynağı hisseleri fiyatları! BIST canlı borsa hisse senetleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı bulduğunu açıklaması üzerine enerji ve petrokimya hisseleri bir anda hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz açıklamsı ile TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji kaynaklarının hisse senetlerinde sert hareketlenmeler oldu. Karadeniz'de bulunan ve 20 yıl Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayacak olan enerji kaynağı, enerji hisselerinin fiyatlarını etkiledi. Özellikle yatırımcılar fiyat değişiklikleri ile birlikte PETKİM, TÜPRAŞ ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu araştırmaya başladı. İşte canlı TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri fiyatları!

TÜPRAŞ VE PETKİM HİSSE SENETLERİNDE SON DURUM NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘müjde’ verdiği doğalgaz açıklama yapmasının ardından piyasada hareketlilik arttı. Borsa enerji ve petrokimya hisselerinde yüzde 10’a varan hareketlenmeler yatırımcıların dikkatinden kaçmadı. Petkim, Tüpraş, Zorlu Enerji, Aygaz, Ak Enerji, Ayen Enerji ve Naturel Gaz açıklama sonrası değer artışlarıyla dikkat çeken hisseler oldu. Peki Karadeniz'de bulunan ve Türkiye'nin 20 yıl doğalgaz ihtiyacını karşılayacak olan doğalgazın etkileri nasıl olacak? Doğalgaz hisseleri son durum nedir? Peki BITS, TÜPRAŞ ve PETKİM hisse senetleri son durum nedir? İşte canlı enerji kaynakları son dakika bilgileri!

bist 24

BORSADA ENERJİ KAYNAKLARI HİSSE FİYATLARI ARTTI!

Geçen hafta iki gündür artışla devam eden BITS fiyatları bugün yeni haftaya düşüşle başladı. 24 Ağustos 2020 BIST fiyatları yüzde -1.5 primle 1.109,88 seviyesine kadar geriledi.. Borsada ise enerji kaynakları hareketliliği ile dikkat çekti!

CANLI BORSA HİSSELERİ TAKİBİ

tüpraş

TÜPRAŞ HİSSE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Erdoğan'ın açıklaması sonrasında doğalgaz hiiselerindeki hareketlenmeler yatırımcıları TÜPRAŞ hisse senedi fiyatları 24 Ağustos 2020 pazartesi günü ne kadar oldu araştırması yapmaya yönlendirdi..Geçen hafta hareketli günler geçiren TÜPRAŞ hisseleri bu hafta düşüşte! İşte bugünkü TÜPRAŞ hisse fiyatları ve canlı TÜPRAŞ grafik bilgisi!

CANLI TÜPRAŞ HİSSE FİYATLARI

24 Ağustos 2020 TÜPRAŞ hisse senetlerinde grafik verilerinde günlük değişim yüzde -9.89 oranıyla -9.1 oldu. Önceki kapanış fiyatı 92 lira olan TÜPRAŞ hisseleri bugün 82.9 TL ile güne başladı. Yukarıda bulunan canlı TÜPRAŞ fiyatları ve grafik linkinden, TÜPRAŞ hisselerinin; tüm detayları ve kar zarar tablosu, bilanço, şirket bilgileri, teknik analiz ve birçok detayı anlık olarak inceleyebilirsiniz.

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PETKİM HİSSE FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz bulunduğunu açıklamasının ardından yatırımcılar PETKİM hisse senedi fiyatları 24 Ağustos 2020 pazartesi günü ne kadar oldu araştırması yapmaya başladı. Geçen hafta hareketli günler geçiren PETKİM hisseleri bu hafta düşüşte! İşte bugünkü PETKİM hisse fiyatları ve canlı PETKİM grafik bilgisi!

CANLI PETKİM HİSSE FİYATLARI

24 Ağustos 2020 PETKİM hisse senetlerinde grafik verilerinde günlük değişim düşerek yüzde -9.89 oranıyla -0.46 oldu. Önceki kapanış fiyatı 4.65 TL olan PETKİM hisseleri bugün 4.19 TL ile güne başladı. Yukarıda bulunan canlı PETKİM fiyatları ve grafik linkinden, PETKİM hisselerinin; tüm detayları ve kar zarar tablosu, bilanço, şirket bilgileri, teknik analiz ve birçok detayı anlık olarak inceleyebilirsiniz.

zorlu enerjin

ZORLU ENERJİ HİSSE FİYATLARI (24 AĞUSTOS 2020)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamasında doğalgaz bulunduğunu düşünen yatırımcılar gözlerini enerji kaynaklarına çevirdi. İki gündür artışta olan Zorlu Enerji hisse fiyatları araştırılıyor. Zorlu Enerji hisse senedi fiyatları 24 Ağustos 2020 pazartesi günü ne kadar oldu araştırması yapmaya başladı. İşte bugünkü Zorlu Enerji hisse fiyatları ve canlı Zorlu Enerji grafik bilgisi!

CANLI ZORLU ENERJİ HİSSE FİYATLARI

24 Ağustos 2020 Zorlu Enerji hisse senetlerinde grafik verilerinde günlük değişimle yüzde -9.97 oranıyla -0.29 oldu. Önceki kapanış fiyatı 2.91 TL olan Zorlu Enerji hisseleri bugün 2.62 TL ile güne başladı. Yukarıda bulunan canlı Zorlu Enerji fiyatları ve grafik linkinden, Zorlu Enerji hisselerinin; tüm detayları ve kar zarar tablosu, bilanço, şirket bilgileri, teknik analiz ve birçok detayı anlık olarak inceleyebilirsiniz.

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