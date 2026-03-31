TÜPRAŞ (TUPRS) 01 Nisan Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 31 Mart Salı 2026 tarihinde güne 245,20 TL’den başladı. Seans içinde 262,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 241,50 TL görüldü ve günü 258,25 TL’den kapattı.

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 31 Mart Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %4,55 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 13,24 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 52,77 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 258,25 TL, 247,00 TL, 240,50 TL, 240,20 TL, 250,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 240,20 TL – 258,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 31 Mart Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 246,11 TL, 52 günlük ortalama 228,35 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 246,00 TL ve 234,00 TL destek, 264,00 TL ve 270,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.