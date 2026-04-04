IBAN verdi, alacağını istedi borçlu çıktı! Dekonttaki bu detaya dikkat: 50 bin aldı, 75 bin geri ödedi

IBAN üzerinden birine para gönderdiğinizde açıklama kısmına ne yazdığınız çok önemli. Birçok kimse alacakları için kullandığı hesaplarına gelen açıklama kısmında ne yazdığına dikkat etmiyor. Ancak açıklama kısmında çok önemli bir detay var. İstanbul’da hizmet veren bir kebapçı bunu son derece olumsuz bir şekilde tecrübe etti. İşte IBAN üzerinden aldığı ödemeden alacağı varken borçlu çıkan esnafın yaşadıkları…

İstanbul'da bir kişi kebapçıyı evine çağırdı, yedi, içti. Ödemeyi de IBAN üzerinden yaptı. Ama bunu yaparken eşine az rastlanır bir sahtekarlığa da imza attı. Açıklama kısmına ‘borç verildi’ notunu düştü. Ödeme için de 15 gün süre biçti.

Mağdur olan esnaf Ersin Baran yaşadıklarını anlatırken alacağı için verdiği IBAN bilgisine gönderilen paradaki açıklama kısmına hiç bakmadığını belirterek “Hem kebap yaptık hem hizmet ettik. Buradan tepsi tepsi birkaç kere kebap gönderdik. Biz mağdur olduk. Dekonta bakmadık. Meğerse dekontun altına ‘borç verildi’ diye yazmış. 3 ay sonra tak bir tebligat geldi. Bütün hesaplarımıza bloke haciz konuldu” dedi.

İddiaya göre daimi müşterileri olan bir kişi 27 yaşındaki Ersin Baran'ı bir gün özel kebap yapması için Etilerdeki evine davet etti. Ersin Baran da gereken hizmeti evine giderek yaptı. Ardından da hizmetinin karşılığı olarak 50 bin lira olarak fiyat biçti. O ev sahibi de 50 bin lirayı gönderdi ancak açıklamaya bunun bir ‘borç’ olduğunu yazdı.

ALACAĞI ÜZERİNE 20-25 BİN LİRA DA KOYUP İADE ETTİ

Kebapçı para transferindeki oyunu hacizlik olunca anladı. Müşterisini aradı. Bir şok da aldığı cevapla yaşadı. Baran müşterisini aradıktan sonra yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı:

“Ya dedik abi bir yanlışlık var. Bir problem olabilir mi? Avukatım sizinle görüşecek dedi. Avukat parası verdik. Ondan sonra faizini verdik. Yani toplam bir 20-25 bin lira o paranın üstüne koyup geri iade etmek zorunda kaldık hacizlerimizin kalkması için.”

GÖNDERİLEN PARADA ‘BORÇ’ YAZIYORSA DİKKAT!

Hukukçular para transferlerinde açıklama detayına mutlaka bakılması gerektiğinin altını çiziyor. Avukat Mustafa Zafer ATV Haber’e yaptığı açıklamasında “Borç, ödünç, geri alınmak üzere verilen para şeklinde ibareler yazıyorsa o zaman bunlar size yapılan bir ödeme değil. Bunlar borç anlamı ihtiva ediliyor. Eylemine uygun düştüğü ölçüde bu dolandırıcılıktır.” dedi.

BÖYLE BİR DURUMDA NE YAPABİLİRİZ? 7 GÜN SÜRENİZ VAR

Peki hesabınıza para geldi ve açıklama kısmında borç ibaresini gördünüz; böyle bir durumda yapabileceğiniz iki şey var. İlki o borcu geri ödemek. İkincisi ise karara itiraz etmek. Ancak her ikisi içinde sadece 7 gününüz var. Şayet bundan haberdar olmazsak o 7 gün ödeme emrindeki sürenin geçmesinden sonra tüm mal varlığımız üzerine haciz konulabilir.

Kaynak: ATV Haber

Kanun hertürlü sahtekarlardan yana
ahlaksızlık
borç yazarsa ne olucak adam yazar mı yazar itiraz edice. geri atıcan bu seferde alıcağından olucan
