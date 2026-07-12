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TÜPRAŞ (TUPRS) 13 Temmuz Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS), 13 Temmuz Pazartesi 2026 için hazırlanan analizde, 10 Temmuz Cuma 2026 kapanış verilerine göre 267,00 TL kapanış, %1,04 değişim ve 6,80 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

TÜPRAŞ (TUPRS) 13 Temmuz Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -2,07%
AKSEN 2,96%
ALARK 1,36%
AEFES 3,81%
ASELS 3,14%
ASTOR 6,89%
BTCIM 3,18%
BIMAS 2,05%
BRSAN 2,00%
CANTE 1,59%
CIMSA 2,40%
CCOLA 2,49%
DSTKF 0,13%
ECILC 3,62%
EFOR -1,70%
EKGYO 0,59%
ENKAI 2,03%
EREGL 0,85%
FROTO 1,18%
GARAN -0,85%
GUBRF 0,11%
GLRMK 5,30%
HEKTS 1,00%
ISCTR -0,86%
KRDMD 3,45%
KTLEV -2,56%
KCHOL 4,16%
KUYAS -3,98%
MIATK 1,62%
MGROS -0,08%
OYAKC 1,46%
PASEU 9,97%
PGSUS 1,73%
PETKM 1,68%
SAHOL 1,51%
SASA 6,14%
SISE 2,89%
HALKB -2,22%
TAVHL 2,28%
TOASO 2,63%
TRMET 4,83%
TUPRS 1,04%
TRALT 1,31%
THYAO 1,85%
TTKOM 2,29%
TCELL 2,00%
TURSG 2,25%
ULKER -0,31%
VAKBN 1,17%
YKBNK -2,01%
Cansu Çamcı

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde güne 264,25 TL’den başladı. Seans içinde 270,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 262,25 TL görüldü ve günü 267,00 TL’den kapattı.
TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,04 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 6,80 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 25,52 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 267,00 TL, 264,25 TL, 256,50 TL, 258,00 TL, 247,40 TL oldu. Bu dönemde fiyat 247,40 TL – 267,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 10 Temmuz Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 234,78 TL, 52 günlük ortalama 244,63 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 253,67 TL ve 240,33 TL destek, 273,67 TL ve 280,33 TL direnç noktalarıdır.

TÜPRAŞ (TUPRS) 13 Temmuz Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 1

TÜPRAŞ (TUPRS) 13 Temmuz Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 2

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
370
20.087.035.689,75
% 3.14
18:10
THYAO
344.5
15.393.054.367,75
% 1.85
18:10
ASTOR
325.75
14.844.029.702,50
% 6.89
18:10
SASA
2.42
11.421.462.761,11
% 6.14
18:10
YKBNK
35.14
10.531.443.538,42
% -2.01
18:10
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