TÜPRAŞ (TUPRS) 27 Mart Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 26 Mart Perşembe 2026 tarihinde güne 242,80 TL’den başladı. Seans içinde 242,80 TL seviyesine yükseldi, en düşük 236,50 TL görüldü ve günü 240,20 TL’den kapattı.

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 26 Mart Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-4,11 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 11,49 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 47,88 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 240,20 TL, 250,50 TL, 259,00 TL, 255,00 TL, 253,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 240,20 TL – 259,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 26 Mart Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 240,48 TL, 52 günlük ortalama 226,19 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 233,67 TL ve 227,33 TL destek, 252,67 TL ve 265,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.