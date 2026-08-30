TÜPRAŞ (TUPRS) 31 Ağustos Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 28 Ağustos Cuma 2026 tarihinde güne 382,00 TL’den başladı. Seans içinde 396,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 380,75 TL görüldü ve günü 396,00 TL’den kapattı.

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 28 Ağustos Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %4,01 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 10,96 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 28,20 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 396,00 TL, 380,75 TL, 380,00 TL, 373,75 TL, 400,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 373,75 TL – 400,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 28 Ağustos Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 356,81 TL, 52 günlük ortalama 301,09 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 379,33 TL ve 362,67 TL destek, 406,33 TL ve 416,67 TL direnç noktalarıdır.

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