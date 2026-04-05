TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) 06 Nisan Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT), 06 Nisan Pazartesi 2026 için hazırlanan analizde, 03 Nisan Cuma 2026 kapanış verilerine göre 43,66 TL kapanış, %-3,28 değişim ve 3,09 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) 06 Nisan Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz
Recep Demircan

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) hissesi 03 Nisan Cuma 2026 tarihinde güne 45,24 TL’den başladı. Seans içinde 45,28 TL seviyesine yükseldi, en düşük 43,66 TL görüldü ve günü 43,66 TL’den kapattı.
TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) hissesi için 03 Nisan Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-3,28 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 3,09 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 70,09 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 43,66 TL, 45,14 TL, 43,10 TL, 41,90 TL, 40,98 TL oldu. Bu dönemde fiyat 40,98 TL – 45,14 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) hissesinin 03 Nisan Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 47,44 TL, 52 günlük ortalama 51,30 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 40,33 TL ve 37,67 TL destek, 45,33 TL ve 47,67 TL direnç noktalarıdır.

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) 06 Nisan Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 1

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) 06 Nisan Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Altında yeni haftada yeni tablo: Uzman isimden kritik uyarıAltında yeni haftada yeni tablo: Uzman isimden kritik uyarı
Piyasalarda bu hafta takip edilecek veriler (6-10 Nisan 2026)Piyasalarda bu hafta takip edilecek veriler (6-10 Nisan 2026)

Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse bist 30 TRALT TRALT teknik analiz TRALT analizi TRALT günlük teknik analiz TRALT günlük işlem hacmi TRALT gün sonu kapanış
Otoparkta minibüsü park ettikten sonra tabancayla vurularak öldürüldü

Otoparkta minibüsü park ettikten sonra tabancayla vurularak öldürüldü

"Benzeri görülmemiş olacak" demişti! Trump tarih vererek duyurdu

"Benzeri görülmemiş olacak" demişti! Trump tarih vererek duyurdu

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Bunu beklemiyordu: Kedisiyle pozlarına tepki yağdı

Bunu beklemiyordu: Kedisiyle pozlarına tepki yağdı

Akaryakıta yeni zam beklentisi

Akaryakıta yeni zam beklentisi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

