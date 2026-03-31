TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 01 Nisan Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 31 Mart Salı 2026 tarihinde güne 290,00 TL’den başladı. Seans içinde 294,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 289,25 TL görüldü ve günü 294,25 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 31 Mart Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,90 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 12,66 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 43,35 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 294,25 TL, 288,75 TL, 294,00 TL, 293,50 TL, 294,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 288,75 TL – 294,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 31 Mart Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 290,55 TL, 52 günlük ortalama 305,08 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 290,00 TL ve 286,00 TL destek, 296,00 TL ve 298,00 TL direnç noktalarıdır.

