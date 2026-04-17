ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat: Resmi Gazete’de yayımlandı!

Resmi Gazete’de ekonomiye ilişkin çeşitli düzenlemeleri kapsayan kanun yürürlüğe girdi. Buna göre ÖTV’siz araç alımında yeni düzenleme yapıldı. İşte detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Resmi Gazete’de ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun yayımlandı. Kanunda, ÖTV’siz araç alımından depremzedelere yönelik konut ve iş yeri indirimlerine, bahis reklamı giderlerinden bireysel emeklilik katkılarına kadar birçok başlık bulunuyor.

SON ANDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTI

Teklifte son anda yapılan değişiklikle, ortopedik engel oranı yüzde 40’ın üzerinde olan kişilerin ÖTV’siz araç alabilmesinin önü açıldı.

Ortopedik engelleri nedeniyle ehliyet alamayan kişiler, 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV muafiyetli araç satın alabilecek.

PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM YAPILACAK

Yasayla birlikte depremzedeler için peşin ödeme halinde indirimli konut ve iş yeri alma imkanı da getirildi. Buna göre ilk konutlar için yüzde 74, ilk iş yerleri için ise yüzde 48 oranında indirim uygulanacak.

VERGİ İNDİRİMİ YOK!

Düzenleme kapsamında bahis reklamı harcamaları da vergi matrahından indirilemeyecek. Buna göre söz konusu harcamalar, kurumlar vergisi ve gelir vergisi matrahından düşülemeyecek.

PRİM MUAFİYETİ SAĞLANACAK

Kanunla birlikte işverenlerin çalışanlar adına yaptığı bireysel emeklilik ödemelerinin bir kısmı da sosyal güvenlik priminden muaf tutulacak.

