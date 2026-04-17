1 Temmuz’da tapuda yeni dönem: Hizmet bedeli de ödenecek!

1 Temmuz itibarıyla gayrimenkul alım-satım süreçlerinde Güvenli Ödeme Sistemi hayata geçirilmiş olacak. Zorunlu olarak uygulanacak olan sistem 1 Temmuz itibarıyla başlayacak. Yeni düzenleme ile elden para verme veya havale etme dönemi son bulacak.
Sabah’ın haberine göre sistem şu şekilde olacak:
Sisteme başvuru ise anlaşmalı banka ve ödeme kuruluşları üzerinden sağlanacak. Güvenli ödeme sistemi kullanıldığında cüzi bir hizmet bedeli de ödenecek. Bu ücret sistemin yürürlüğe girdiği tarihte belli olacak.
Söz konusu uygulama ikinci el araç satış işlemlerinde de uygulanıyor. Ticaret Bakanlığı sistemin 1 Mayıs tarihini açıklamıştı ama sistemin 1 Temmuz itibarıyla devreye alınması bekleniyor.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Takasbank işbirliği ile hayata geçirilen Tapu-takas devreye alınmıştı. 2015'ten bu yana hizmet veren sistemin kullanılması halinde satış bedeline bakılmaksızın 200 TL tahsil ediliyor. Benzer uygulamaları bankalar da yapıyor. Ancak bunlar zorunluluk değil tercih olduğu için talep görmüyor.
