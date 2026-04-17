1 Temmuz’da tapuda yeni dönem: Hizmet bedeli de ödenecek!

Gayrimenkul alım-satım süreçlerinde her iki tarafında korunması için Güvenli Ödeme Sistemi 1 Temmuz itibarıyla başlıyor. İşte detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

1 Temmuz itibarıyla gayrimenkul alım-satım süreçlerinde Güvenli Ödeme Sistemi hayata geçirilmiş olacak. Zorunlu olarak uygulanacak olan sistem 1 Temmuz itibarıyla başlayacak. Yeni düzenleme ile elden para verme veya havale etme dönemi son bulacak.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Sabah’ın haberine göre sistem şu şekilde olacak:

  • Tapu devri tamamlanana kadar para sistemde duracak.
  • İşlem tamamlanınca para otomatik olarak satıcıya geçecek.

Sisteme başvuru ise anlaşmalı banka ve ödeme kuruluşları üzerinden sağlanacak. Güvenli ödeme sistemi kullanıldığında cüzi bir hizmet bedeli de ödenecek. Bu ücret sistemin yürürlüğe girdiği tarihte belli olacak.
İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDA DA UYGULANIYOR

Söz konusu uygulama ikinci el araç satış işlemlerinde de uygulanıyor. Ticaret Bakanlığı sistemin 1 Mayıs tarihini açıklamıştı ama sistemin 1 Temmuz itibarıyla devreye alınması bekleniyor.
Ticaret Bakanlığı, mevzuat çalışmasında son aşamaya gelindiğini sistemin devreye alınması için titizlik ile çalışıldığını ifade etti.
Bakanlık, “Sistemin 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla devreye alınması planlanmakta olup, bakanlığımıza söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatma yetkisinin de alınması öngörülmektedir” dedi.
ZORUNLULUK DEĞİL TERCİHTİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Takasbank işbirliği ile hayata geçirilen Tapu-takas devreye alınmıştı. 2015'ten bu yana hizmet veren sistemin kullanılması halinde satış bedeline bakılmaksızın 200 TL tahsil ediliyor. Benzer uygulamaları bankalar da yapıyor. Ancak bunlar zorunluluk değil tercih olduğu için talep görmüyor.

