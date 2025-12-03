TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 04 Aralık Perşembe 2025 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 03 Aralık 2025 tarihinde güne 281,25 TL’den başladı. Seans içinde 283,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 275,50 TL görüldü ve günü 275,50 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 03 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,25 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 10,01 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 35,79 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 275,50 TL, 279,00 TL, 276,50 TL, 272,75 TL, 272,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 272,50 TL – 279,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 03 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 274,90 TL, 52 günlük ortalama 292,09 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 271,67 TL ve 268,33 TL destek, 278,67 TL ve 282,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.