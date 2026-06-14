TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 15 Haziran Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 12 Haziran Cuma 2026 tarihinde güne 301,00 TL’den başladı. Seans içinde 311,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 301,00 TL görüldü ve günü 307,75 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 12 Haziran Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %4,94 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 26,87 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 87,56 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 307,75 TL, 293,25 TL, 295,50 TL, 296,75 TL, 297,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 293,25 TL – 307,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 12 Haziran Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 296,85 TL, 52 günlük ortalama 305,39 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 297,67 TL ve 288,33 TL destek, 311,67 TL ve 316,33 TL direnç noktalarıdır.

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