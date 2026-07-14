TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 15 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 14 Temmuz Salı 2026 tarihinde güne 330,25 TL’den başladı. Seans içinde 330,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 321,50 TL görüldü ve günü 326,00 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 14 Temmuz Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,25 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 19,44 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 59,74 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 326,00 TL, 333,50 TL, 344,50 TL, 338,25 TL, 332,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 326,00 TL – 344,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 14 Temmuz Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 331,55 TL, 52 günlük ortalama 313,73 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 320,00 TL ve 314,00 TL destek, 338,00 TL ve 350,00 TL direnç noktalarıdır.

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