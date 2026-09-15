TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 16 Eylül Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 15 Eylül Salı 2026 tarihinde güne 295,75 TL’den başladı. Seans içinde 296,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 285,25 TL görüldü ve günü 285,25 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 15 Eylül Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-3,47 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 11,24 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 38,60 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 285,25 TL, 295,50 TL, 300,25 TL, 299,25 TL, 301,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 285,25 TL – 301,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 15 Eylül Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 299,78 TL, 52 günlük ortalama 310,82 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 279,67 TL ve 274,33 TL destek, 295,67 TL ve 306,33 TL direnç noktalarıdır.

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