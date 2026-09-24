Trump'a Türk damat! İş insanı Turhan Mildon, Alina Habba ile evleniyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kişisel avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon’un evlilik hazırlığında olduğu öne sürüldü. Sürpriz iddiayı, Middle East Eye Türkiye Büro Şefi Ragıp Soylu duyurdu.

"İSTANBUL'DA EVLENECEKLER" İDDİASI

İngiltere merkezli Middle East Eye’da 23 Eylül’de yayımlanan özel habere göre, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu konuşulan Habba ve Mildon’un gelecek ay İstanbul’da evleneceği iddia edildi.

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın aktardığı habere göre; Habba’nın, Mildon’dan gelen evlilik teklifini bu ayın başında aldığı belirtildi.

TRUMP’IN EN YAKIN İSİMLERDEN BİRİYDİ

New Jersey doğumlu Alina Habba, 2021-2024 yılları arasında Donald Trump’ın çok sayıda davadaki avukatlığını üstlendi. Özellikle Trump’ın New York’taki sivil dolandırıcılık davası başta olmak üzere önemli hukuk mücadelelerinde başkanın yanında yer aldı.

Trump’ın ikinci başkanlık döneminde ise Habba, Beyaz Saray’da “Başkanın Danışmanı” (Counselor to the President) unvanıyla görev yaptı. Trump’ın yakın çevresinde yer alan isimlerden biri olarak öne çıkan Habba, daha sonra New Jersey Bölgesi geçici Federal Başsavcısı olarak görevlendirildi.

Ancak federal mahkemelerin atama yöntemini hukuka aykırı bulmasının ardından Habba, aralık ayında bu görevinden ayrıldı.

WASHİNGTON KULİSLERİNDE DE KONUŞULUYOR

Middle East Eye’ın haberinde Habba’nın isminin son dönemde Beyaz Saray Basın Sözcülüğü için de gündeme geldiği aktarıldı.

Habba’nın Trump yönetimiyle yakın geçmişi ve Türk iş insanı Turhan Mildon ile yapacağı belirtilen evlilik, bu nedenle ABD kamuoyunda da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

TURHAN MİLDON KİMDİR?

29 yaşındaki Turhan Mildon, üçüncü kuşak aile şirketi Miller Holding’in CEO’su olarak görev yapıyor. Kamuoyunun karşısına fazla çıkmayan ve hakkında sınırlı sayıda röportaj bulunan Mildon, iş dünyasında aile şirketindeki göreviyle tanınıyor.

Mildon daha önce, Çamlıca Camii’nin inşaatını üstlenen Gürsoy Grubu ailesinden Betül Gürsoy ile evliydi. Betül Gürsoy’un açtığı boşanma davasının ardından çift, Ocak 2025’te tek celsede boşandı.

"SİYASİ BİR BAĞLANTISI YOK"

Mildon, Middle East Eye’a yaptığı açıklamada Habba ile ilişkilerinin siyasi bir bağlantı üzerinden değerlendirilmesine karşı çıktı.

Türk iş insanı, Habba ile bir süre önce ABD’de görev yapmış bir büyükelçinin de aralarında bulunduğu ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını söyledi.

HABBA ÜÇÜNCÜ KEZ EVLENECEK

Alina Habba için bu evlilik üçüncü evlilik olacak.

Habba, 2011 yılında avukat Matthew Eyet ile evlenmiş, çift 2019'da yollarını ayırmıştı. Bu evlilikten iki çocuğu bulunan Habba, 31 Aralık 2020'de Centerpark CEO'su Gregg Reuben ile ikinci evliliğini yaptı.

Habba ile Reuben'in evliliği ise Şubat 2026'da sona erdi.

Middle East Eye'ın haberine göre Habba ile Mildon'un İstanbul'daki düğününün gelecek ay gerçekleştirilmesi bekleniyor.