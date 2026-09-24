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131 fonun tasfiye ve ödeme süreciyle ilgili kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Şimşek'in başkanlık edeceği fon toplantısında öncelik yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması olacak.

131 fonun tasfiye ve ödeme süreciyle ilgili kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında, 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre Şimşek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri sonrasında ABD'den bugün öğle saatlerinde dönüyor.

131 YATIRIM FONUNA İLİŞKİN TASFİYE VE ÖDEME SÜREÇLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR MASAYA YATIRILACAK

Bakan Şimşek başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar masaya yatırılacak.

Yarın da devam etmesi beklenen toplantılar kapsamında tasfiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları ele alınacak.

131 fonun tasfiye ve ödeme süreciyle ilgili kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek 1

Çalışmalarda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması temel öncelik olacak. Piyasaların sağlıklı işleyişinin ve finansal istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar da ilgili kurumların görev ve yetkileri çerçevesinde belirlenecek.

Toplantılarda ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve izlenecek yol haritası teknik düzeyde değerlendirilecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek
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