TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 19 Aralık Cuma 2025 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 18 Aralık Perşembe 2025 tarihinde güne 274,50 TL’den başladı. Seans içinde 277,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 273,25 TL görüldü ve günü 274,50 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 18 Aralık Perşembe 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,18 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 10,61 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 38,60 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 274,50 TL, 274,00 TL, 273,25 TL, 274,25 TL, 272,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 272,25 TL – 274,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 18 Aralık Perşembe 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 272,96 TL, 52 günlük ortalama 282,39 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 272,67 TL ve 271,33 TL destek, 274,67 TL ve 275,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.