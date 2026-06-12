Ehliyet almak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Maliyeti 42 bin lirayı buluyor

Ehliyet almak isteyen sürücü adaylarının 40 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bu fiyat, ehliyet sınavının tek seferde geçilememesi halinde daha da artıyor.

42 BİN LİRAYI AŞIYOR

B sınıfı sürücü belgesi almak isteyenlerin, kurs, sınav ve harç gibi giderlerin toplamı 42 bin TL'yi aşıyor. Özellikle sürücü kursu eğitimi, toplam maliyetin büyük bir kısmını oluşturuyor.

2026 itibarıyla standart bir B sınıfı sürücü kursunun ücreti 25.000 TL olarak belirlenmiş durumda.

SINAV ÜCRETLERİ DE GÜNCELLENDİ

Sürücü adayları, kurs sürecinin ardından girecekleri iki aşamalı sınav için de belirli bir ücret ödemek zorunda. Teorik bilgilerin ölçüldüğü e-sınavın ücreti 1.250 TL, direksiyon uygulama sınavının ücreti ise 2.800 TL olarak güncellendi.

Sınavları başarıyla geçenler, belgelerini almak için devlete ödemekle yükümlü oldukları harçları da göz önünde bulundurmak zorundalar. B sınıfı ehliyet harcı 9.456,44 TL olarak belirlenirken, ehliyet kartı için 2.366 TL, vakıf payı içinse 595 TL ödenmesi gerekiyor.

SAĞLIK RAPORU VE FOTOĞRAF

Ehliyet başvuru dosyasında bulunması zorunlu olan evraklar ve tamamlayıcı işlemler de genel bütçeyi doğrudan etkiliyor. Sürücü olur sağlık raporu için ödenen ortalama ücret 312 TL'ye yükselirken, biyometrik fotoğraf çekim bedeli ise 500 TL oldu.

TOPLAM MALİYET 42 BİN 279 TL

Tüm bu kalemlerin toplamı, 2026 yılında sıfırdan B sınıfı ehliyet alacak bir kişinin cebinden çıkacak maliyetin 42.279,44 TL olduğunu gösteriyor. Ek olarak, sınavlardan kalınması durumunda ödenecek telafi dersleri ve ek sınav ücretleri bu hesaplamanın dışında tutuluyor.

HER SINAV İÇİN BİN 250 LİRA DAHA ÖDEMEK ZORUNDA KALIYOR

Adaylara her iki sınav için de dörder hak veriliyor. Eğer yazılı ve direksiyon sınavından geçilemezse, fiyat daha da yükseliyor. Yazılı sınavda kalan aday, her sınav için bin 250 lira daha ödemek zorunda kalıyor. Uygulamada kalan aday ise iki ders daha almak zorunda.

Tüm bu kalemlere ehliyet kart ücreti diğer harçlar da ekleniyor.

Sürücü kursu taban ücretleri; illere, ilçelere ve valilik bünyesinde kurulan komisyonların kararlarına göre bölgesel olarak değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca haberde belirtilen sağlık raporu ve biyometrik fotoğraf gibi yan giderler, işlemin yapıldığı kuruma (özel hastane, ortak sağlık güvenlik birimleri veya fotoğraf stüdyoları) bağlı olarak farklılık arz edebilir. En net fiyatlandırma için ikamet ettiğiniz bölgedeki yetkili sürücü kurslarından bilgi almanız önerilir.