TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 28 Ocak Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 27 Ocak Salı 2026 tarihinde güne 299,75 TL’den başladı. Seans içinde 301,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 293,75 TL görüldü ve günü 294,25 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 27 Ocak Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,67 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 14,09 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 47,51 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 294,25 TL, 299,25 TL, 301,00 TL, 299,00 TL, 297,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 294,25 TL – 301,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 27 Ocak Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 288,51 TL, 52 günlük ortalama 278,91 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 291,67 TL ve 289,33 TL destek, 298,67 TL ve 303,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.