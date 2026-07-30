TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 31 Temmuz Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 30 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde güne 311,00 TL’den başladı. Seans içinde 315,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 305,25 TL görüldü ve günü 308,25 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 30 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,60 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 13,03 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 41,90 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 308,25 TL, 313,25 TL, 319,00 TL, 318,00 TL, 312,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 308,25 TL – 319,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 30 Temmuz Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 327,30 TL, 52 günlük ortalama 316,28 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 304,33 TL ve 300,67 TL destek, 315,33 TL ve 322,67 TL direnç noktalarıdır.

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