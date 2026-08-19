Emekli ve memur zammı için İsa Karakaş canlı yayında net rakam verdi

Emekli ocak zammı 2027 yılında ne kadar olacak? Memur zammı ne kadar olacak? Milyonlar bu soruların yanıtını araştırırken hesaplar da yapılmaya başlandı. Uzman isimden kritik hesaplamalar ve net rakam geldi.

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Merkez Bankası, son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltmişti. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini sonrası hesaplamalar da şekillenmişti. Uzmanlar ise öngörü ve tahminleri doğrultusunda 2027 Ocak ayında emekli maaşı ve memur maaşına yapılacak zamları hesaplıyor.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TGRT Haber canlı yayınında konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Emekli ve memur zammına baktığımız zaman... Yüzde 28'lik Merkez Bankası beklentileri var. Bütün piyasa beklentileri benim de öngörüm tam yüzde 30 değil de yüzde 29,5 gibi bir yıllık enflasyon söz konusu olabilir. Bu bağlamda benim öngörüm en fazla yüzde 10 - yüzde 10,5 civarında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir güncelleme gelebilir.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK? MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklilerinin durumu daha kritik. Çünkü yüzde 5'lik bir oran var, yüzde 7'yi geçilmesi durumunda söz konusu. Onların da yüzde 8. Yani özetle şunu söyleyelim; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine en az yüzde 8,5, en fazla yüzde 10 - 10,5, memur ve memur emeklileri için ise en az yüzde 6,5, en fazla yüzde 8 civarında bir güncelleme beklediğimi söyleyebilirim. Benim bütün son analizim güncel verilere göre buna dayanıyor"