TURK TELEKOM (TTKOM) 08 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

TURK TELEKOM (TTKOM) hissesi 07 Temmuz Salı 2026 tarihinde güne 60,40 TL’den başladı. Seans içinde 60,95 TL seviyesine yükseldi, en düşük 59,15 TL görüldü ve günü 59,30 TL’den kapattı.

TURK TELEKOM (TTKOM) hissesi için 07 Temmuz Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,90 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,30 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 38,44 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 59,30 TL, 60,45 TL, 61,20 TL, 60,40 TL, 60,65 TL oldu. Bu dönemde fiyat 59,30 TL – 61,20 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TURK TELEKOM (TTKOM) hissesinin 07 Temmuz Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 62,07 TL, 52 günlük ortalama 62,62 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 58,33 TL ve 57,67 TL destek, 60,33 TL ve 61,67 TL direnç noktalarıdır.

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