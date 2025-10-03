TURKCELL (TCELL) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı dikkat çekiyor. Yatırımcılar ve piyasa analistleri bu durumu izliyor. Hisse, önceki gün 99,5 TL'den kapanmıştır. 3 Ekim 2025 tarihinde aynı seviyeden açılış yapılmıştır. Gün içinde hisse en yüksek 101,7 TL'yi görmüştür. En düşük ise 99,3 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şu an itibarıyla hisse 101,4 TL'den işlem görmektedir.

Son 5 gün için kapanış fiyatları sırasıyla 101,4 TL, 99,5 TL, 97,85 TL, 97,3 TL ve 96,9 TL olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, hissenin son zamanlarda istikrarlı bir yükseliş trendinde olduğunu göstermektedir. Önceki gün kapanış fiyatı 99,5 TL iken, bugünkü açılış fiyatı da aynı seviyeden gerçekleşmiştir. Bu durum, piyasanın hissenin değerine duyduğu güveni yansıtmaktadır.

Gün içindeki en yüksek ve en düşük seviyeler, hissenin 2,4 TL’lik bir fiyat aralığında işlem gördüğünü ortaya koymaktadır. Bu dalgalanma, piyasa koşullarına ve yatırımcı duyarlılığına bağlı olarak normal kabul edilmektedir. Son fiyat olan 101,4 TL, önceki kapanışa göre %1,9'luk bir artışı ifade etmektedir. Bu yükseliş, hissenin kısa vadeli performansında olumlu bir eğilim olduğunu göstermektedir.

Teknik analizler, destek ve direnç seviyelerini belirlemektedir. 96 TL seviyesi güçlü bir destek noktası olarak görülmektedir. Direnç seviyeleri ise 100 TL ve 102 TL civarında yoğunlaşmaktadır. Bu seviyeler, hissenin kısa vadeli fiyat hareketlerini belirlemede önemlidir.

Gün sonuna kadar, hissenin 100 TL seviyesini aşması durumunda 102 TL'lik direnç seviyesi test edilebilir. Öte yandan, 100 TL’nin altında kalması durumunda 99 TL ve 98 TL seviyeleri destek olarak devreye girebilir. Bu faktörler, piyasanın dinamikleri üzerinde etkili olmaktadır.

Sonuç olarak, TCELL hissesinin son performansı yatırımcılar için umut verici bir tablo sunmaktadır. Ancak piyasa koşullarının değişkenliği göz önünde bulundurulmalıdır. Yatırımcıların dikkatli ve bilinçli kararlar almaları önemlidir.