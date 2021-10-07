Türkiye'nin ikinci büyük yat limanı! 40 yıllığına özelleştiriliyor

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı özelleştirme ihalesi yapıldı. Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek-Art, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesinde en yüksek teklifi verdi.

KAP'A AÇIKLAMA YAPTI

Reuters'ta yer alan habere göre, Koç Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süre işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi kapsamındaki açık artırmada Tek-Art tarafından verilen 2.53 milyar TL tutarındaki teklifin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği belirtildi.

TÜRKİYE'NİN İKİNCİ BÜYÜK YAT LİMANI

Bloomberg'te yer alan habere göre, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanı 27 Mart 2021'de yayımlanmıştı. İhaleye son teklif verme tarihi ise 21 Eylül 2021 olarak belirlenmişti.

1987 yılından itibaren hizmet veren liman, 7 Mart 2011'de özelleştirme kapsam ve programına alınmıştı. 1291'i denizde ve 220'si karada olmak üzere toplamda 1511 yat bağlama kapasitesi ile Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, İstanbul'da bulunan toplam kapasitenin yüzde 23,8'ini, Türkiye'nin ise yüzde 6'sını temsil ediyor.



