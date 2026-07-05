ULKER BISKUVI (ULKER) 06 Temmuz Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesi 03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde güne 98,60 TL’den başladı. Seans içinde 100,30 TL seviyesine yükseldi, en düşük 98,25 TL görüldü ve günü 100,10 TL’den kapattı.

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesi için 03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,68 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,81 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 8,17 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 100,10 TL, 98,45 TL, 99,50 TL, 99,30 TL, 102,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 100,10 TL – 99,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesinin 03 Temmuz Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 105,89 TL, 52 günlük ortalama 112,14 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 100,33 TL ve 100,67 TL destek, 99,33 TL ve 98,67 TL direnç noktalarıdır.

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