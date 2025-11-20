FİNANS

Vakıf Faktoring halka arzı büyük ilgi gördü, Borsa işlem tarihi belli oldu!

Vakıf Faktoring'in halka arzı, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. 3.2 milyar TL büyüklüğe ulaşan halka arzda, bireysel ve kurumsal yatırımcıların talepleri dikkat çekti. Şirketin borsa işlem tarihi de netleşti.

VAKFA, 3.2 Milyar TL Halka Arz Büyüklüğü ile Yatırımcılardan İlgi Gördü

Vakıf Faktoring A.Ş.'nin merakla beklenen halka arz süreci tamamlandı. 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen arzda, toplam 225 milyon TL nominal değerli B grubu pay yatırımcıların beğenisine sunuldu. Halka arz, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılardan talep gördü. Halka arza yatırımcılar tarafından gösterilen talep sonucunda, planlanan tahsisatın 5,17 katı kadar talep gelmiş olup pay dağıtımı toplam 684 bin 329 yatırımcıya gerçekleştirildi. Kurumsal yatırımcılardan 1,17 kat, bireysel yatırımcılardan ise 7,84 kat talep geldi. Dağıtım sonucunda payların yüzde 60'ı bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Şirket payları, Borsa İstanbul'da 14,20 lira fiyat ve 'VAKFA' koduyla işlem görmeye başlayacak.

Satışa sunulan 225 milyon lira nominal değerli payların tamamının satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3 milyar 195 milyon lira olurken, halka açıklık oranı da yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Piyasaların merakla beklediği bir diğer gelişme ise Vakıf Faktoring'in borsada işlem görmeye başlayacağı tarih oldu. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, VAKFA koduyla işlem görecek olan hisselerin, en kısa sürede Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyordu. BİST İlk İşlem Tarihi: 20 Kasım 2025.

Vakıf Faktoring'in halka arzı ile beraber şirketin borsadaki performansı merakla bekleniyor. VAKFA, finans sektöründe dikkatle izlenmesi gereken bir oyuncu olarak yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
halka arz borsa
