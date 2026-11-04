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VİOP'ta endeks kontratı güne artışla başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,56 yükselişle 14.491,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne artışla başladı

Dün alış ağırlıklı seyreden aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,22 artışla 14.411,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 14.406,00 puandan işlem gördü.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,56 üzerinde 14.491,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD'deki Kongre ara seçimlerinin sonuçları öncesinde karışık bir seyir izlenirken, kesin olmayan sonuçlara göre Demokratların Temsilciler Meclisi'ni kazanması ve Senato'da çoğunluk elde etmesi bekleniyor.

KRİTİK SEVİYELER VE İZLENECEK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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