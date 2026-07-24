VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı (24 Temmuz 2026)

Dün satış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,08 azalışla 16.391,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşmeye devam ederek 16.380,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,07 azalarak 16.380,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji koridorları üzerindeki riskleri artırması, yapay zeka temasının sürdürülebilir olup olmadığına yönelik soru işaretleri ve tarifelerin yeniden gündeme gelmesiyle negatif seyrediyor.

Dünya genelinde açıklanacak sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Yurt içinde ise bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesi takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.300 ve 16.200 puanın destek, 16.500 ve 16.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır