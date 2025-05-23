VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,4 artışla 10.758,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 10.751,00 puan oldu.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 10.752,00 seviyesinden işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimi tasarısı ve uyguladığı ticaret politikaları ülkede ekonominin gidişatı üzerinde soru işaretleri oluştururken, tarifelerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına ilişkin endişelerin devam etmesi küresel piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.



BUGÜN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?

Analistler, bugün içinde haftalık para ve banka istatistikleri, sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 10.800 ve 10.900 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır