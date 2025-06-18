VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,06 azalışla 10.477,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yüzde 1 düşerek 10.372,00 oldu.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 10.408,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, İsrail-İran geriliminin tetiklediği jeopolitik endişeler risk iştahını azaltırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.300 ve 10.200 puanın destek,10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır