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Küresel doğrudan yabancı yatırımlar yılın ilk yarısında yüzde 28 arttı

Küresel doğrudan yabancı yatırımlar bu yılın ilk yarısında yüzde 28 artışla 1 trilyon 198 milyar dolara ulaşarak büyüme eğilimini sürdürdü.

Küresel doğrudan yabancı yatırımlar yılın ilk yarısında yüzde 28 arttı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bu yılın ilk yarısına ilişkin doğrudan yabancı yatırım verilerini açıkladı.

Buna göre, doğrudan yabancı yatırımlar bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 45 yükselmesine rağmen, ikinci çeyrekte yüzde 26 geriledi.

İkinci çeyrekteki gerilemeye rağmen, ocak-haziran dönemi ortalaması baz alındığında, küresel doğrudan yabancı yatırımlar yıllık bazda yüzde 28 artarak 1 trilyon 198 milyar dolar oldu.

OECD ekonomilerinin yaklaşık üçte ikisinde ve gelişmekte olan birçok ekonomide bu yılın ilk yarısında doğrudan yabancı yatırımlarda artış kaydedildi. Bu artış, büyük ölçüde hisse senedi yatırımlarındaki yükselişten ve daha sınırlı ölçüde şirket içi kredilerindeki hareketlilikten kaynaklandı.

OECD ülkelerine doğrudan yabancı yatırımlar yılın ilk yarısında yüzde 67 yükseldi.

Bu büyümede ABD başı çekti ve ABD'ye yönelik yatırım girişleri 2026'nın özellikle ikinci çeyreğinde son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

OECD, yılın geri kalanındaki yatırımlara ilişkin görünümün belirsizliğini koruduğunu, jeopolitik gerilimlerin yanı sıra enerji ve diğer üretim girdilerinin maliyetleri üzerindeki yeni baskıların sürdüğü bu dönemde ticaret politikalarının da değişmeye devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yatırım yabancı
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