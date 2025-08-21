FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı (21 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,35 yükselişle 12.490,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,6 yükselişle 12.446,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.490,00 puan oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,35 artışla 12.490,00 seviyesinden işlem gördü.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.400 ve 12.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
