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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

15.04.2025 09:41
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle 10.478,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 yükselişle 10.465,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 10.474,00 puana çıktı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 10.478,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret tarifelerini ertelemesi sonrasında müzakerelere yönelik artan iyimserliğin etkisiyle oluşan pozitif seyir yurt içi piyasalara da yansıyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.550 ve 10.650 puanın direnç, 10.300 ve 10.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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