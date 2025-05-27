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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle 10.642,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,1 artışla 10.629,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 10.641,00 puan oldu.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 10.642,00 seviyesinden işlem gördü.

Borsa-İstanbul-3

Küresel piyasalar, ABD'nin değişken tarife politikası ve tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini vurgulayarak, teknik açıdan endeks kontratında 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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