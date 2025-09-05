FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,16 yükselişle 12.401,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,15 artışla 12.381,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.387,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,16 artışla 12.401,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar beklenenden daha fazla gevşeyebileceği ihtimalini artırmasıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), ABD'de tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
61.6
13.859.047.576,90
% 1.32
18:10
THYAO
322.5
11.485.010.071,75
% -2.05
18:10
YKBNK
30.22
9.828.666.870,32
% 3.35
18:10
SASA
4.43
8.991.813.271,13
% -1.99
18:10
ISCTR
13.58
8.642.984.127,96
% 3.59
18:10
