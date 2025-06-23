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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, haftaya yüzde 0,1 düşüşle 10.255,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,1 artışla 10.267,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 10.306,00 oldu.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 10.255,00 seviyesinden işlem gördü.

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Orta Doğu'da artan gerilim tüm dünyada risk algısının yükselmesinde etkili olurken, ABD'nin İran'a doğrudan askeri müdahalesinin ardından, küresel piyasalar haftaya karışık bir seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.200 ve 10.100 puanın destek, 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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