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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı!

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat haftaya yüzde 0,09 düşüşle 14.100,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı!

Cuma günü satış ağırlıklı seyreden aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,63 azalışla 14.112,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 14.140,00 puandan işlem gördü.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,09 altında 14.100,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'deki ara seçimler başta olmak üzere siyasi, jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin yoğunlaşacağı haftaya temkinli iyimserlikle başladı.

KRİTİK DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında dünya genelinde PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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