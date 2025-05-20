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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, haftaya yüzde 0,1 yükselişle 11.077,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Cuma alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,5 artışla 11.068,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, cuma akşam seansında ise yatay seyrederek 11.067,00 puan oldu. Borsa İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla dün işlemler gerçekleşmedi.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 11.077,00 seviyesinden işlem gördü.

ABD'nin kredi notunun düşürülmesinin ardından artan risk algısına karşın, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve ABD'nin partnerleriyle olan ticari müzakerelerine yönelik iyimserliklerin etkisiyle küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri, tüketici güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari denge ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
YKBNK
26.68
11.306.143.056,34
% 5.71
18:10
THYAO
293
8.961.933.606,50
% -0.26
18:10
AKBNK
51.95
8.318.427.669,15
% 2.47
18:10
KCHOL
159
6.694.950.929,20
% 7.14
18:10
ASELS
138.6
6.659.708.556,50
% 0.8
18:10
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