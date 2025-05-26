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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 1,1 yükselişle 10.737,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,3 azalışla 10.624,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 10.652,00 puan oldu.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 1,1 artışla 10.737,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) karşı sık değişen tarife söylemlerinin yarattığı belirsizliklerle yön arıyor.

Cuma günü Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik tarife uygulanmasını önerdiğini açıkladı.

Trump'ın söz konusu açıklamaları sonrası AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin telefon görüşmesinin ardından ABD tarafı 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararın 9 Temmuz’a ertelediğini duyurdu.

Analistler, söz konusu gelişmelerin yurt içi piyasaların yönü üzerinde de etkili olabileceğini ifade ederek, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Haziran vadeli endeks kontratı, Cuma günü normal seansı yüzde 1,3 azalışla 10.624,00 puandan tamamladı ve akşam seansında yaklaşık yüzde 0,3 yükselerek 10.652,00 puana ulaştı.
  • Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 1,1 artışla 10.737,00 seviyesinden işlem gördü.
  • Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'ye yönelik ticaret tarifeleriyle ilgili belirsizlikler içinde yön aradı.
  • Cuma günü Trump, AB'ye uygulanması önerilen yüzde 50'lik tarife kararının 9 Temmuz’a ertelendiğini açıkladı.

  • Analistler, yurt içi piyasaların yönünde etkili olabilecek gelişmelerin takip edildiğini belirtti.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Hissenet
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