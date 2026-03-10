FİNANS

Yabancı yatırımcının Şubat ayında en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu

Borsa İstanbul’un yayımladığı son veriler, Şubat ayında yabancı yatırımcıların BIST’te hangi hisselerde yoğunlaştığını ortaya koydu. Yabancılar ay genelinde 864 milyon doları aşan net alım gerçekleştirirken, bazı hisselerde güçlü alımlar dikkat çekti, bazı hisselerde ise sert satışlar görüldü. Bankacılık ve sanayi hisseleri yabancıların radarına girerken, enerji ve perakende tarafında satışların öne çıktığı görüldü. İşte yabancı yatırımcıların Şubat ayında en çok aldığı ve sattığı hisseler...

Begüm Özkaynak

Borsa İstanbul, Şubat ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemlere dair verileri yayımladı. Açıklanan verilere göre yabancı yatırımcılar geçen ay toplam 54 milyar 362 milyon 614 bin 301 dolar alım, 53 milyar 498 milyon 276 bin 653 dolar satım gerçekleştirdi. Böylece Şubat ayında toplam işlem hacmi 107 milyar 860 milyon 890 bin 954 dolar olarak kaydedildi.

Bu veriler doğrultusunda yabancı yatırımcılar Şubat ayında 864 milyon 337 bin 648 dolar net alım yaptı.

Öte yandan yabancılar aynı dönemde 453 milyon 227 bin 812 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alımı, 429 milyon 134 bin 841 dolar tutarında satış gerçekleştirdi.

YABANCILARIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Şubat ayında yabancı yatırımcıların en fazla net alım yaptığı hisselerin başında bankacılık ve sanayi hisseleri yer aldı. Listenin zirvesinde Akbank (AKBNK) bulunurken onu Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Yapı Kredi (YKBNK) izledi.

Akbank (AKBNK) — 231,6 milyon dolar

Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) — 127,67 milyon dolar

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) — 111,98 milyon dolar

Astor Enerji (ASTOR) — 102,32 milyon dolar

Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) — 97,97 milyon dolar

Türkiye İş Bankası (ISCTR) — 92,65 milyon dolar

Ford Otosan (FROTO) — 88,01 milyon dolar

Türk Altın İşletmeleri (TRALT) — 82,6 milyon dolar

Anadolu Efes (AEFES) — 50,18 milyon dolar

Migros (MGROS) — 43,6 milyon dolar

YABANCILARIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Tüpraş (TUPRS) — 182,15 milyon dolar

Sabancı Holding (SAHOL) — 60,3 milyon dolar

Pegasus (PGSUS) — 56,9 milyon dolar

Emlak Konut GYO (EKGYO) — 31,03 milyon dolar

SASA Polyester (SASA) — 24,56 milyon dolar

Şişecam (SISE) — 24,04 milyon dolar

Oyak Çimento (OYAKC) — 23,65 milyon dolar

CVK Maden (CVKMD) — 20,98 milyon dolar

Logo Yazılım (LOGO) — 15,38 milyon dolar

