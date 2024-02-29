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Yabancılar geçen hafta 98 milyon liralık hisse sattı

29.02.2024 16:05
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Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 98 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yabancılar geçen hafta 98 milyon liralık hisse sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Şubat haftasında net 98 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 28,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Böylece, yılbaşından bu yana yabancılar net 115,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 375,5 milyon dolarlık DİBS almış oldu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 16 Şubat itibarıyla 35 milyar 445,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 23 Şubat'ta 35 milyar 460 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 846,3 milyon dolardan 2 milyar 844,9 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları 91,9 milyon dolardan 98,2 milyon dolara yükseldi.

(AAE)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Merkez Bankası hisse yabancı
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