YAPI VE KREDİ BANKASI (YKBNK) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihindeki performansı dikkat çekmektedir. Yatırımcılar ve piyasa analistleri bu durumu izliyor. Günlük işlem verilerine göre, önceki gün kapanış fiyatı 35,34 TL’dir. 3 Ekim 2025 açılış fiyatı ise 35,24 TL olmuştur. Gün içinde en yüksek 35,40 TL ve en düşük 33,82 TL seviyeleri görülmüştür. Hisse senedi şu anda 34,18 TL seviyesinden işlem görmektedir.

Son beş güne ilişkin kapanış fiyatları şu şekildedir: 34,18 TL, 35,34 TL, 33,94 TL, 34,10 TL ve 34,16 TL. Bu veriler, hisse senedinin son beş gündeki kapanış fiyatları arasında dalgalandığını göstermektedir. Fiyatlar 33,94 TL ile 35,34 TL arasında değişim göstermektedir. Genel olarak yatay bir seyir izlenmiştir.

Önceki gün kapanış fiyatı 35,34 TL’den açılış fiyatı 35,24 TL’ye gerilemiştir. Bu durum %0,28’lik bir düşüş olarak kaydedilmiştir. Gün içindeki en yüksek fiyat 35,40 TL’dir. Bu fiyat, önceki kapanışa göre %0,17’lik bir artışı göstermektedir. En düşük fiyat ise 33,82 TL’dir. Bu, %4,31’lik bir düşüşü ifade etmektedir.

Destek ve direnç seviyeleri önemlidir. Önceki analizlerde 32,40 TL ile 31,50 TL seviyeleri destek noktası olarak belirtilmiştir. Direnç seviyeleri ise 33,33 TL, 33,80 TL ve 35 TL olarak kaydedilmiştir. Mevcut fiyat seviyelerine göre, 33,82 TL seviyesi destek olarak tespit edilmiştir. 35,40 TL seviyesi ise direnç noktası olarak izlenmeye devam edilmektedir.

Gün sonuna kadar hisse senedinin 34,18 TL seviyesinin üzerinde kalması durumunda, 35 TL seviyesinin test edilmesi olasıdır. Fakat 33,82 TL seviyesinin altına inilmesi halinde, 32,40 TL seviyesine doğru bir gerileme yaşanabilir.

Önümüzdeki günlerde, banka bilançolarındaki iyileşmeler YKBNK hissesinin performansını etkileyebilir. Ayrıca piyasa koşulları da bu durumu şekillendirebilir. Yatırımcıların destek ve direnç seviyelerini takip etmeleri önemlidir. Bunun yanı sıra piyasa haberlerini ve şirketin finansal durumunu izlemek de gereklidir.