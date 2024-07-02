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Yatırımcılar dikkat! İki hisseye kredili işlem yasağı geldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.07.2024 12:38
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Vergi haberlerinin ardından dün çakılan, bugünse güne yükselişle başlayan borsada yatırımcıları ilgilendiren haber... Borsa İstanbul, iki hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığın duyurdu. İşlem yasağı 1 Ağustos 2024 tarihine kadar sürecek.

Yatırımcılar dikkat! İki hisseye kredili işlem yasağı geldi

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret ile Ray Sigorta olmak üzere olmak üzere iki hissenin paylarına 1 Ağustos tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BAYRK.E ve RAYSG.E payları 02/07/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/08/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.


Express


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