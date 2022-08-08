YTD nedir? Borsada YTD ne demek?

Açılımı “yatırım tavsiyesi değildir” olan YTD, borsada en çok karşılaşılan terimler arasındadır. Pay alımı, döviz ve borsa konularında sıkça kullanılan YTD; kişilerin görüşlerini paylaşırken kendilerini güvence altına almalarını sağlamaktadır. Çünkü bu kısaltma kullanıldığı zaman, borsa senetlerine yönelik fikirler yasal bir sorun oluşmadan paylaşılabilmektedir.

Farklı alanlarda kullanılan YTD kısaltması, borsada da rastlanan terimlerden biridir. Bu terimin açılımı ise “yatırım tavsiyesi değildir” olarak belirtilebilmektedir. Borsada işlem yapan kişilerin sıkça karşılaştığı YTD terimi, genellikle tek başına kullanılmamaktadır. Çünkü “yatırım tavsiyesi değildir” ifadesinin kısaltması ile birlikte bir de uyarı metni paylaşılmaktadır. Dolayısıyla borsada YTD, genellikle bir uyarı metni ile birlikte görülmektedir.

Borsada YTD Ne Demek?

Yatırım tavsiyesi değildir olarak açımlanan YTD, borsada karşılaşılan popüler terimler arasındadır. Bu terimin ifade ettiği anlam ise genellikle borsa senetlerini inceleyen kişilerin, kendilerini koruma altına almak istemeleridir. Nitekim YTD, açılımından da anlaşılabildiği üzere belirtilen unsurun yatırım tavsiyesi olmadığını göstermektedir. Ancak kişiler, senetler hakkındaki fikirlerini belirttikleri için kendilerini bu terim ile koruma altına almaktadır.

Borsada tecrübesiz olan veya henüz işlem yapmamış kişiler, borsa senetlerini inceleyen kişilerin görüşlerini takip etmektedir. Bu kişilerin değerlendirmelerine yönelik paylaşımları, farklı platformlar üzerinden gözlemlenebilmektedir. Dolayısıyla borsada işlem yapan veya ekonomiyi takip eden kişiler YTD terimini kullanarak, senetler hakkındaki görüş ve analizlerini paylaşabilmektedir. En basit tanımı ile YTD, “yatırım tavsiyesi olmasa da ben bu görüşü benimsiyorum” olarak belirtilebilmektedir.

YTD Kısaltması Borsada Ne İçin Kullanılır?

Bir senede dair görüşlerin “yatırım tavsiyesi değildir” açıklaması ile paylaşılması için YTD kısaltması kullanılmaktadır. Dolayısıyla YTD kısaltmasının borsada hangi durumlar kapsamında kullanıldığı da merak edilmektedir. Genellikle YTD; pay alımı, döviz ve borsa bağlamında yer bulmaktadır. Bu nedenle borsaya dair tüm konular ile yazılarda YTD kısaltmasına rastlanabilmektedir. Yasal sorun yaşanmaması amacı ile kullanılan YTD kısaltması, borsadaki işlemlere yönelik fikirlerin rahatlıkla paylaşılmasını mümkün kılmaktadır.

