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Yükselişle açılmıştı: Borsa günün ilk yarısında geriledi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.07.2024 14:14
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kaybederek 11.085,37 puana indi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,50 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 2,44 ile spor oldu.

Yükselişle açılmıştı: Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 53,97 puan azalışla 11.085,37 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 39,4 milyar lira oldu.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİDEN DÜŞÜŞ

Bankacılık endeksi yüzde 1,18, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene iki kez faiz indirimine gideceği beklentisinin ABD borsalarında risk iştahını artırmasına karşın, bu ülkede gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizliklerle Asya ve Avrupa'da yön arayışının öne çıktığını söyledi.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLİYOR

Öğleden sonra ABD'de inşaat izinleri ile Fed'in Bej Kitap Raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.250 ve 11.350 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Endeks Borsa İstanbul yatırım
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