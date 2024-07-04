Yurt dışı yerleşikler hissede satış yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 679,5 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 12,25 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 175,4 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 4,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 39 milyar 759,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 10 milyar 500,3 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 695,6 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 3 milyar 942,2 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 388,9 milyon dolar seviyesinde açıklandı.





