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Zoom halka arz tarihleri 2021... Zoom hisse fiyatı ne kadar? Zoom halka arzı hangi bankadan yapılacak?

BORSA HABERLERİ  | 13.01.2021 15:38 | Son Güncelleme

Görüntülü konuşma uygulaması olarak hazırlanan ve pandemiden dolayı hayatımıza giren Zoom 2020 yılında hisse değeri çok fazla yükselmişti. Yapılan açıklamaya göre Zoom ikinci kez halka arza hazırlanıyor. Bu süreçte yatırımcılar Zoom halka arz başvuru tarihleri ve hangi bankanın aracılık edeceğini araştırıyor. Peki Zoom hisse fiyatı ne kadar? İşte Zoom şirket açıklamaları ve son gelişmeler...

Zoom halka arz tarihleri 2021... Zoom hisse fiyatı ne kadar? Zoom halka arzı hangi bankadan yapılacak?

Koronavirüsten dolayı hisse fiyatları 2020 yılında uçan Zoom ikinci bir halka arza hazırlanıyor. Birçok insanın kullandığı görüntülü iletişim şirketi Zoom'un ikinci halka arzından beklenti büyük. İkinci arzda hisse fiyatının 2019'daki ilk arzdakinin 10 katı olması öngörülüyor. Bu süreçte Zoom hisselerini almak isteyen yatırımcılar; Zoom halka arzı hangi bankadan olacak sorusuna cevap aramaya başladı. Peki Zoom hisse fiyatı ne kadar, Zoom halka arz başvuru tarihleri ne zaman? İşte Zoom halka arzı hakkında detaylar...

ZOOM HALKA ARZI NE ZAMAN?

Cnbc’nin haberine göre, görüntülü görüşme şirketi Zoom ikinci arzdaki fiyatın 2019’daki ilk arz fiyatının 10 kat üzerinde olması öngörülüyor. Zoom halka arz için henüz net tarih belirtilmedi. 2019 yılında ilk halka arz yapılırken hisse fiyatı 36 dolar olan Zoom'un ikinci halka arzında 337 dolar civarında olması bekleniyor.
ABD merkezli Zoom şirketinden yapılan açıklamaya göre ikinci halka arzdan beklentileri ise 1,5 milyar dolar. Açıklamada bu paranın şirket satın almalarında ya da yeni yatırımlarda kullanılacağı belirtildi.

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ZOOM'UN ŞİRKET DEĞERİ NEDİR?

Koronavirüs pandemisinden dolayı dünyanın en çok kullanılan görüntülü iletişim platformu Zoom'un hisse fiyatı 2020 yılında beş katına kadar çıkmıştı.

Geçtiğimiz yıl 2020'de hisse fiyatı 66 dolar olan şirketin Ekim ayında fiyatı 568 dolar oldu. Ardından gelen aşı haberleri fiyatının tekrar düşmesine neden oldu ve 337 dolara kadar geriledi.

2020 yılına girerken Zoom şirketinin kasasında 238 milyon dolar nakit varken, bu rakam Ekim ayında 730 milyon dolara kadar çıktı.

Zoom şirketinin hisse değeri şu an yaklaşık olarak 100 milyar dolar civarında. Yapılan açıklamaya göre şirketin son iki çeyrekte gelirleri yıllık bazda yüzde 350 oranında artarak yükselişe geçti.

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ZOOM HANGİ BANKADAN HALKA ARZ EDİLMEKTEDİR?

Zoom ABD merkezli bir şirket olduğu için şu an Nasdaq Composite piyasa endeksinde yer alıyor. Nasdaq Composite, ABD'de Dow Jones Industrial Average ve S&P 500 Endeksi ile birlikte en çok takip edilen borsa endekslerinden birisidir.

HALKA ARZ NEDİR?

Halka arz nedir, ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar.

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