Zorlu Yenilenebilir Enerji'nin tahvil ihracında talep toplaması tamamlandı

Zorlu Yenilenebilir Enerji şirketinin yurtdışında 300 milyon dolar tutarında beş yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracında talep toplama tamamlandı.

Zorlu Yenilenebilir Enerji'nin tamamına sahip olan Zorlu Enerji tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre tahvilin 37.5 milyon dolarlık kısmı üçüncü yılda, 37.5 milyon dolarlık kısmı dördüncü yılda, kalanı vade sonunda itfa olacak.

Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan habere göre ise ihraçta getiri %9.5 oldu. Şirketin KAP açıklamasında getiri hakkında bilgi yer almadı.

Kaynak: Reuters



